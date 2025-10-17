SHAMAN исполнил песню «Я русский» с Никитой Осиным на его первом сольном концерте

SHAMAN спел «Я русский» с Никитой Осиным на его первом сольном концерте в Москве

Певец Никита Осин дал первый сольный концерт в Москве — в «Театре на Цветном». Представление было приурочено к его 35-летию, более того, оно началось в необычное для таких мероприятий время — в 19:10. На самом деле это была трогательная отсылка к поводу для праздника, ведь именно в это время Осин появился на свет.

Помимо собственных хитов и новых авторских композиций именинник исполнил песню «Я русский» вместе со своим другом и продюсером — заслуженным артистом РФ Ярославом Дроновым, выступающим под псевдонимом SHAMAN. Он стал специальным гостем программы. Кроме того, Осин — первый артист продюсерского центра SHAMAN.

В первом ряду Никиту Осина поддерживал не только сам Ярослав Дронов, но и его мама Людмила. Также пришла его избранница, глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, и ее мама Елена Мизулина. Публика тепло приняла главного героя мероприятия, и он был благодарен — близким, коллегам и отзывчивым зрителям.

«Я хочу еще раз сказать вам огромное спасибо за то, что вы сделали меня сегодня счастливым. За то, что вы разделили со мной этот праздник», — сказал Осин.

Никита Осин родился 16 октября 1990 года в Ташкенте, Узбекистан. Позже его семья перебралась в Скопин, где юноша окончил электротехнический колледж. Затем он обучался на факультете эстрадно-джазового пения в Рязани.

Глубокий тембр оценили педагоги, предложили исполнять композицию «Мелодия» из репертуара Муслима Магомаева, с ней молодой артист показал свой талант на многих конкурсах вокалистов. Вместе с Ярославом Дроновым он учился в академии музыки имени Гнесиных в Москве, с тех пор они продолжают дружить, а теперь объединились и общим творчеством.

