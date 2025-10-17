Индекс Мосбиржи вырос до рекордного значения после телефонного разговора Путина и Трампа

Во время вечерних торгов на Московской бирже 16 октября индекс IMOEX2 продемонстрировал заметный рост на фоне сообщений о вероятной встрече президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Будапеште.

Показатель превысил отметку в 2,7 тыс. пунктов, достигнув максимума в 2703,5 пункта — это стало самым высоким значением с начала текущего месяца.

Относительно уровня закрытия предыдущих торгов индекс Мосбиржи увеличился более чем на 6%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о встрече в Венгрии. Президенты России и США провели длительный и содержательный разговор по телефону. Они обсудили украинский кризис, «великое» урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, а также наметили ряд встреч. Трамп сообщил, что представители Москвы и Вашингтона встретятся уже на следующей неделе, а следом за этим событием состоится и его встреча с Путиным.

Дональд Трамп также добавил, что 17 октября у него состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам президента США, он обсудит сегодняшний телефонный разговор с украинским коллегой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



