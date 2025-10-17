Сделки с недвижимостью в России можно будет оформлять по отпечатку пальца

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 30 0

Биометрия заменит личное присутствие и бумажные подписи.

Удаленное оформление сделок с недвижимостью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России с 1 июля 2026 года вступят в силу изменения, которые позволят использовать биометрические данные при заключении дистанционных сделок с недвижимостью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко.

По словам парламентария, граждане смогут подтверждать свою личность с помощью отпечатков пальцев, распознавания лица или радужной оболочки глаза. Новая система избавит участников сделок от необходимости лично присутствовать при купле-продаже, оформлении ипотеки или аренде недвижимости.

Аксененко уточнил, что биометрическая идентификация станет частью электронных платформ и дистанционных сервисов, дополнив действующую систему усиленной квалифицированной электронной подписи. Сейчас же для проведения удаленной сделки участникам требуется визит в МФЦ, чтобы подтвердить свое согласие.

Зампред комитета добавил, что в новой системе смогут работать продавцы, покупатели, нотариусы, риелторы и представители госорганов. По его мнению, внедрение биометрии ускорит процесс оформления сделок и упростит жизнь тем, кто живет или работает удаленно от нужного региона.

Аксененко подчеркнул, что использование биометрии повысит уровень безопасности и снизит риск мошенничества, поскольку такие данные уникальны и неизменны в течение жизни человека. Он отметил, что это логичный шаг в условиях цифровой трансформации: рынок недвижимости должен развиваться в ногу со временем, сохраняя прозрачность и доверие. При этом у граждан сохранится возможность проводить сделки традиционным способом, если они не захотят использовать биометрическую систему.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:11
«Самая яркая этой осенью»: комету Lemmon можно будет наблюдать в конце октября
9:03
Картофельный пар, баня и ледяная капсула: профилактика или угроза при простуде?
8:58
Готовимся к зиме: как и чем утеплить деревянный дом своими руками
8:48
В Подмосковье солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам
8:36
Разговор Путина и Трампа спутал планы Зеленского в Вашингтоне
8:23
Разговор Путина и Трампа застал Зеленского врасплох

Сейчас читают

Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
Рассвет уже близок: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео