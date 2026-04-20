Проблемы не только с «н»: самые частые ошибки участников «Тотального диктанта»

|
Дарья Бруданова

В этом году традиционная акция охватила 55 стран.

Какие ошибки допускали участники Тотального диктанта в 2026

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Чаще всего у участников «Тотального диктанта» возникали трудности с написанием «не» со словами, а также «н» и «нн» в прилагательных и причастиях. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала кандидат филологических наук Елена Хайлова.

Собеседница издания отметила, что каждый раз тексты «Тотального диктанта» заставляют участников вспоминать самые каверзные правила. Этот год не стал исключением.

Елена Хайлова добавила, кроме «не», «н» и «нн», топ орфографических трудностей также возглавили прописные и строчные буквы в именах собственных и нарицательных. Помимо всего прочего, участники акции ошибались в правописании словарных и устаревших слов.

«Среди пунктуационных ловушек — отличие вводных слов от слов, не являющихся вводными, оформление прямой речи, знаки препинания между частями сложных предложений», — подытожила филолог.

Ежегодная акция «Тотальный диктант» прошла 18 апреля. В этот раз свои знания в области русского языка решили проверить жители 55 стран. Они могли присоединиться к мероприятию в онлайн-формате. Текст задания «Тотального диктанта» в 2026 году был посвящен биографии семьи великого русского поэта Александра Пушкина.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 12 апреля в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ прошла ежегодная акция «Всероссийский космический диктант» при поддержке госкорпорации «Роскосмос». Мероприятие провели в формате телемоста с региональными студиями и онлайн-участниками. Диктант включал 30 вопросов по истории космонавтики, ракетостроению и смежным научным областям.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
75.24
-0.81 88.38
-1.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 апреля, для всех знаков зодиака

