Песков: Россия остается важным игроком на энергорынке вопреки санкциям США

Российская Федерация сохраняет за собой статус ответственного и ключевого участника глобального энергетического рынка, даже несмотря на продление Соединенными Штатами санкций на продажу нефти из РФ. Об этом 20 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Россия остается ответственным и очень важным игроком на энергетических рынках мировых», — сказал Песков.

Он отметил, что текущая обстановка на глобальных рынках остается непростой, однако объемы поставок из РФ имеют существенное значение и не могут быть проигнорированы.

Ранее, 15 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что если из-за конфликта на Ближнем Востоке у Китая или других стран возникнет дефицит ресурсов, Москва готова оказать помощь в его восполнении.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.