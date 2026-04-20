Песков: Россия остается важным игроком на энергорынке вопреки санкциям США

|
Элина Битюцкая
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что объемы поставок энергоресурсов из нашей страны нельзя игнорировать.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Богодвид; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российская Федерация сохраняет за собой статус ответственного и ключевого участника глобального энергетического рынка, даже несмотря на продление Соединенными Штатами санкций на продажу нефти из РФ. Об этом 20 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

«Россия остается ответственным и очень важным игроком на энергетических рынках мировых», — сказал Песков.

Он отметил, что текущая обстановка на глобальных рынках остается непростой, однако объемы поставок из РФ имеют существенное значение и не могут быть проигнорированы.

Ранее, 15 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что если из-за конфликта на Ближнем Востоке у Китая или других стран возникнет дефицит ресурсов, Москва готова оказать помощь в его восполнении.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как война на Ближнем Востоке, вошедшая в активную фазу 28 февраля после совместной атаки США и Израиля на Иран, нанесла непоправимый вред мировой экономике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
75.24
-0.81 88.38
-1.25
