В Японии раскрыли состояние обеих АЭС «Фукусима» после землетрясения

NHK: обе АЭС «Фукусима» находятся в сохранности после землетрясения

В Японии после сильнейшего землетрясения сообщили о сохранности обеих АЭС «Фукусима». Об этом проинформировал телеканал NHK.

Сотрудники компании Tohoku Electric Power проводят тщательную проверку на наличие возможных отклонений на другой АЭС — «Онагава». Эта станция расположена на территории префектуры Мияги, где тоже были зафиксированы мощнейшие подземные толчки.

До этого сейсмологи сообщили о землетрясении магнитудой 7,5, которое произошло в Тихом океане рядом с регионом восточной Японии — Тохоку. О разрушениях и пострадавших информация не поступала. Сразу же после этого японские власти объявили угрозу цунами. Эксперты отмечали: высота волн может достигнуть трех метров. В связи с этим жителей попросили в ближайшее время держаться подальше от берега.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первая волна цунами уже достигла префектуры Иватэ. Информация о разрушениях уточняется. Предупреждение также распространялось на Аомори, Мияги, а также остров Хоккайдо.

