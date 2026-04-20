Количество погибших в результате стрельбы в Киеве увеличилось до семи человек. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«В больнице скончался мужчина, раненный стрелком в Голосеевском районе. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его, к сожалению, не удалось», — сообщил глава города.

Кличко также уточнил, что в медицинских учреждениях после инцидента находится еще семь человек, среди них один ребенок. В отделении реанимации лежат четверо взрослых, а еще двое — в отделении политравмы.

Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по людям в Голосеевском районе Киева 18 апреля. Изначально сообщалось о шести погибших и 15 раненых.

Известно также, что он взял заложников и отстреливался от полицейских. Преступник был ликвидирован спецназом. Очевидцы сообщили, что перед тем, как открыть огонь по случайным прохожим, стрелок поссорился с соседом и убил его.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что была установлена личность киевского стрелка. Он оказался бывшим военным и получал украинскую военную пенсию. Но был недоволен ее размером и участвовал в судебном разбирательстве с Пенсионным фондом Незалежной.

