Количество погибших в результате стрельбы в Киеве увеличилось до семи человек

Александра Якимчук 119 0

Среди пострадавших есть несовершеннолетний.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Количество погибших в результате стрельбы в Киеве увеличилось до семи человек. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«В больнице скончался мужчина, раненный стрелком в Голосеевском районе. Пострадавший находился в крайне тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но спасти его, к сожалению, не удалось», — сообщил глава города.

Кличко также уточнил, что в медицинских учреждениях после инцидента находится еще семь человек, среди них один ребенок. В отделении реанимации лежат четверо взрослых, а еще двое — в отделении политравмы.

Мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по людям в Голосеевском районе Киева 18 апреля. Изначально сообщалось о шести погибших и 15 раненых.

Известно также, что он взял заложников и отстреливался от полицейских. Преступник был ликвидирован спецназом. Очевидцы сообщили, что перед тем, как открыть огонь по случайным прохожим, стрелок поссорился с соседом и убил его.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что была установлена личность киевского стрелка. Он оказался бывшим военным и получал украинскую военную пенсию. Но был недоволен ее размером и участвовал в судебном разбирательстве с Пенсионным фондом Незалежной.

Последние новости

0:15
«Безмерное уважение»: фильм «Литвяк» перевернул сознание актера Петра Рыкова
23:55
Путь к службе: как готовят к работе собак-поводырей
23:45
«Всегда был победителем»: дирижер Канторов почтил память коллеги Сергея Стадлера
23:35
Собянин рассказал, какой будет станция метро «Бульвар Генерала Карбышева»
23:15
«Стресс для кишечника»: к чему может привести переизбыток клетчатки в организме
22:57
Бразильская триатлонистка утонула на соревнованиях в Техасе

Сейчас читают

Анализ текущего исполнения бюджета США за второй квартал 2026 финансового года
Природный контроль: какие фрукты поддерживают стабильный уровень сахара в крови
Унижение Сидни Суини: поклонники «Эйфории» требуют закрыть проект
В списке на прибавку: кому повысят пенсию и как изменится график выплат в мае 2026

Интересные материалы

Радоница: что можно и нельзя делать, как поминать усопших
❤️Любовный гороскоп на май 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на май 2026 для знаков зодиака: видео