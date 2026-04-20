«Я изменился. Она невероятная»: признания убитого в Мытищах актера перед гибелью

Убитый женой в Мытищах актер публично признавался ей в любви перед гибелью

Актер театра «ФЭСТ», 28-летний Владислав Бенграф, и его 23-летняя супруга Евгения погибли в квартире на 16-м этаже в Мытищах. По предварительным данным, между ними произошел конфликт, в ходе которого они нанесли друг другу смертельные ранения кухонными ножами.

Возбуждено два уголовных дела, расследование находится на контроле подмосковного СК. Еще совсем недавно в жизни погибших, судя по публикациям в соцсетях, царила гармония. Актер открыто делился чувствами к супруге, подчеркивая, что она изменила его к лучшему.

«Многие заметили, как я изменился за последнее время. Что же, пришло время приоткрыть небольшую завесу тайны. Все, что происходит со мной — заслуга женщины, которая лежит рядом на этой фотографии. Она невероятная, и делает мою жизнь невероятно прекрасной. Каждый день я благодарю судьбу за нее, и за то, что однажды проводил ее до дома», — писал он.

Эти слова он сопроводил снимком, где супруги лежат рядом и улыбаются в камеру. Последняя публикация актера появилась в конце марта: он выложил серию фотографий с женой и кадр с отпечатком ее поцелуя на своей щеке, подписав лаконично: «Весна. ВДНХ. Мы».

Евгения также делилась совместными моментами. Незадолго до трагедии она опубликовала видео с отдыха на природе. Ролик сопровождала песня «Тихий огонек» группы «Високосный год».

«Счастливые и отдохнувшие уезжаем. Просто зимняя сказка. Музыкальный ряд был подобран мной, само собой», — заверила жена актера.

Однако за внешним благополучием, по словам соседей, в последнее время скрывались частые конфликты. Очевидцы утверждали, что в квартире регулярно слышались ссоры.

В какой-то момент Евгения даже выгнала мужа и заявила о намерении развестись. После этого актер некоторое время жил у тещи, поскольку с собственной матерью у него были сложные отношения.

Накануне трагедии девушка уезжала на гендер-пати к подруге и вернулась домой вечером. Вскоре туда приехал и Владислав. Именно после этого, по предварительным данным, между супругами произошел роковой конфликт, который закончился гибелью обоих.

Сейчас пользователи оставляют под публикациями пары десятки сообщений со словами скорби и недоумения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.