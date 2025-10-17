Разговор Путина и Трампа спутал планы Зеленского в Вашингтоне

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа заставил окружение Владимира Зеленского пересмотреть свои планы. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Однако эта работа (подготовка к переговорам Зеленского с президентом США. — Прим. ред.) быстро оказалась в тени новостей об очередном саммите Трампа и Путина, что поставило под сомнение планы Украины завершить неделю переговоров в Вашингтоне визитом Зеленского», — отмечается в публикации.

По данным издания, неожиданное общение двух мировых лидеров вызвало сомнения у украинских и западных экспертов относительно дальнейшей роли Киева в мирных инициативах. Кроме того, это поставило под вопрос возможность поставок Украине ракет Tomahawk, которые, предполагалось, могли быть обсуждены на встрече Зеленского с Трампом.

Разговор Путина и Трампа стал уже восьмым с начала второго срока американского президента и самым продолжительным — беседа длилась около двух с половиной часов. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры обсудили перспективу нового саммита, вероятно, в Будапеште, а также возможные направления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Особое внимание стороны уделили ситуации на Украине. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическим методам урегулирования конфликта и отметил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит положение на фронте, но способна серьезно осложнить отношения между Россией и США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.