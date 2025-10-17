Разговор Путина и Трампа спутал планы Зеленского в Вашингтоне

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Неожиданные переговоры российского и американского лидеров поставили под сомнение итоги визита главы киевского режима в США.

Что будет делать Зеленский в Вашингтоне

Фото: Reuters/Leonhard Foeger

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа заставил окружение Владимира Зеленского пересмотреть свои планы. Об этом сообщает журнал Newsweek.

«Однако эта работа (подготовка к переговорам Зеленского с президентом США. — Прим. ред.) быстро оказалась в тени новостей об очередном саммите Трампа и Путина, что поставило под сомнение планы Украины завершить неделю переговоров в Вашингтоне визитом Зеленского», — отмечается в публикации.

По данным издания, неожиданное общение двух мировых лидеров вызвало сомнения у украинских и западных экспертов относительно дальнейшей роли Киева в мирных инициативах. Кроме того, это поставило под вопрос возможность поставок Украине ракет Tomahawk, которые, предполагалось, могли быть обсуждены на встрече Зеленского с Трампом.

Разговор Путина и Трампа стал уже восьмым с начала второго срока американского президента и самым продолжительным — беседа длилась около двух с половиной часов. Как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, лидеры обсудили перспективу нового саммита, вероятно, в Будапеште, а также возможные направления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Особое внимание стороны уделили ситуации на Украине. Путин подчеркнул приверженность России дипломатическим методам урегулирования конфликта и отметил, что поставка Киеву ракет Tomahawk не изменит положение на фронте, но способна серьезно осложнить отношения между Россией и США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:11
«Самая яркая этой осенью»: комету Lemmon можно будет наблюдать в конце октября
9:03
Картофельный пар, баня и ледяная капсула: профилактика или угроза при простуде?
8:58
Готовимся к зиме: как и чем утеплить деревянный дом своими руками
8:48
В Подмосковье солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам
8:36
Разговор Путина и Трампа спутал планы Зеленского в Вашингтоне
8:23
Разговор Путина и Трампа застал Зеленского врасплох

Сейчас читают

Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
Рассвет уже близок: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео