В Подмосковье солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам

В подмосковной военной части солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Согласно полученным данным, в подмосковной военной части, расположенной в деревне Свитино, солдат, проходивший срочную службу в армии, открыл стрельбу по сослуживцам.

Известно, что два человека погибли. Еще один срочник тяжело ранен. Сейчас он госпитализирован в больницу.

