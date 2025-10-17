В Подмосковье солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам

Александра Якимчук
Есть погибшие и раненные.

Стрельба в военной части Подмосковья

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

В подмосковной военной части солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Согласно полученным данным, в подмосковной военной части, расположенной в деревне Свитино, солдат, проходивший срочную службу в армии, открыл стрельбу по сослуживцам.

Известно, что два человека погибли. Еще один срочник тяжело ранен. Сейчас он госпитализирован в больницу.

