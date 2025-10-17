Трамп пообедает с Зеленским и улетит

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 43 0

Президент США намерен провести короткие переговоры с украинским коллегой.

Как пройдет встреча Трампа и Зеленского

Фото: Reuters/Alexander Drago

Президент США Дональд Трамп проведет встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, которая продлится не более двух часов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расписание американского лидера.

Согласно опубликованным данным, переговоры начнутся в 13:00 по времени восточного побережья, что соответствует 20:00 по Москве. Встреча пройдет в Белом доме в формате закрытого обеда, на который приглашен только глава киевского режима.

После завершения переговоров Трамп намерен вылететь во Флориду, где у него запланированы дальнейшие мероприятия.

Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и Трампом заставил команду Зеленского пересмотреть свои планы и скорректировать дипломатическую стратегию. Об этом пишет журнал Newsweek.

Как отмечает издание, подготовка к переговорам Зеленского с американским лидером внезапно отошла на второй план после сообщений о новом саммите Путина и Трампа. Эта новость поставила под сомнение планы Киева завершить дипломатическую неделю в Вашингтоне встречей на высшем уровне.

