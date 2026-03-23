Генсек НАТО Рютте: Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет закончить прийти к соглашению с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Марко Рютте в интервью представительнице телеканала CBS News Маргарет Бреннан, подчеркнув, что обсуждал данный вопрос с лидером киевского режима во время полуторачасовой встречи в Лондоне.

«Он хочет заключить сделку, и нам нужно убедиться, что мы также донесем это до России. Чтобы убедиться, что они готовы к сотрудничеству», — сказал он.

Как также отметил Рютте, президент США Дональд Трамп в данный момент вынужден «балансировать» между различными интересами своей страны, в том числе с проблемой резкого роста цен на нефть. Однако при этом он не забывает об украинском конфликте и постоянно работает со своей командой: зятем Джаредом Кушнером, спецпредставителем Стивом Уиткоффом и госсекретарем Марко Рубио.

Ранее, писал 5-tv.ru, председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов заявлял, что единственным планом Зеленского остается продолжение боевых действий и затягивание кризиса.

