«Он хочет заключить сделку»: Рютте заявил о стремлении Зеленского к миру

Рита Цветкова
Рита Цветкова 106 0

Генсек НАТО также добавил, что президент США Дональд Трамп в дни конфликта на Ближнем Востоке не забывает про Украину.

Как Рютте оценивает роль Зеленского в переговорах с Россией

Фото: www.globallookpress.com/Alberto Gardin

Генсек НАТО Рютте: Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией

Глава киевского режима Владимир Зеленский хочет закончить прийти к соглашению с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Марко Рютте в интервью представительнице телеканала CBS News Маргарет Бреннан, подчеркнув, что обсуждал данный вопрос с лидером киевского режима во время полуторачасовой встречи в Лондоне.

«Он хочет заключить сделку, и нам нужно убедиться, что мы также донесем это до России. Чтобы убедиться, что они готовы к сотрудничеству», — сказал он.

Как также отметил Рютте, президент США Дональд Трамп в данный момент вынужден «балансировать» между различными интересами своей страны, в том числе с проблемой резкого роста цен на нефть. Однако при этом он не забывает об украинском конфликте и постоянно работает со своей командой: зятем Джаредом Кушнером, спецпредставителем Стивом Уиткоффом и госсекретарем Марко Рубио.

Ранее, писал 5-tv.ru, председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов заявлял, что единственным планом Зеленского остается продолжение боевых действий и затягивание кризиса.

