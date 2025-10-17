Школьники из РФ в этом году взяли 26 золотых медалей на Международных олимпиадах

Несмотря на дефицит педагогов, наши школьники забирают все больше золота на Международных олимпиадах. По общему количеству медалей Россия уже на втором месте. Также наша страна входит в десятку по качеству общего образования. В чем секрет успеха — узнал корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

Физика, математика, химия, биология, астрономия — кажется, нет ни одной дисциплины Международных олимпиад, где наши ребята, не занимали бы призовые места. Причем количество победителей каждый год стабильно растет.

В 2023 году российские школьники завоевали 37 медалей. Из них — 28 золотых. В 2024 году уже 42. И 31 одна из них — золотая. А всего за девять месяцев этого года уже завоевано 35 наград, 26 из них высшей пробы.

Такой стремительный рост уже вывел Россию на второе место по общему количеству золотых медалей среди всех стран. Больше наград только у Китая, но это ненадолго. Подшучивают школьники, которые пару недель назад добавили в копилку еще шесть золотых медалей.

Владимир — один из победителей международной олимпиады по астрономии в Сириусе. Шел к этому несколько лет. Каждый день прокачивал знания, понимая: где-то соперники могут трудится еще усерднее него.

«Если они нашли какой-то инновационный подход к подготовке, возможно, это может дать им огромное преимущество относительно нас», — рассказал победитель Международной олимпиады по астрономии Владимир Зинин.

А преподаватели считают, что секрет наших регулярных побед кроется не совсем в инновационном подходе. Главное — пробудить интерес ребенка к дисциплине.

«Бывает много примеров, когда ребенок попробовал себя в школьном этапе, причем даже в предмете, которым не особенно интересовался. Но у него загорелись глаза, ему понравились задачи», — отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Именно так увлекся химией Ярослав — золотой призер Международной олимпиады Менделеева в Бразилии.

«Я помню, как я каждую субботу приходил в школу на три-четыре часа. Тогда это были очень тяжелые для меня занятия, но мне почему-то это очень понравилось, заниматься началами химии и вообще вот этой всей удивительной наукой», — поделился победитель 59-й Международной Менделеевской олимпиады по химии Ярослав Косолапов.

Любознательность и трудолюбие — набор навыков в самом начале пути. Дальше — годы тренировок. Победы на городской и региональных олимпиадах, которые дают путевку на Всероссийскую, и только став одним из лучших в стране можно задуматься о международном уровне.

«Если на Всероссийской олимпиаде школьников большое количество участников, если я не ошибаюсь, порядка 500, то на Международную олимпиаду едет всего пять человек от страны», — рассказала тренер сборной по физике Валерия Черникова.

Пройдя строгий отбор у себя дома, такие школьники уже не знают преград. Сложнейшие задачи даются им с легкостью, и все это результат работы системы, которая более 20 лет воспитывает гениев. Тех, кто действительно меняет будущее науки.

