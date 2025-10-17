«Я больше не тот, что был»: прогноз Таро на неделю с 20 по 26 октября

Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 39 0

Таролог Полина Гримм поможет найти ответы на главные вопросы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Карты Таро — сложная система, уходящая корнями в историю и мистику. В мире, полном неопределенности, их популярность растет как среди девочек-подростков, так и среди взрослых мужчин. Даже скептики растаяли — по крайней мере те, кому не чужд самоанализ.

Полина Гримм
Таролог

Таролог Полина Гримм эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 20 по 26 октября 2025 года.

Общая энергия недели (Карта Таро — Сила)

Карта Сила — символ внутренней стойкости, мягкости и уверенности. Она говорит: «Вы управляете не через контроль, а через любовь». Эта неделя — не о внешнем напоре, а о внутреннем управлении. Вы подходите к моменту глубокой трансформации — особенно под влиянием Новолуния в Скорпионе.

Что-то старое должно умереть, чтобы родилось новое:

  • страх;
  • зависимость;
  • ложная маска;
  • устаревшая роль.

Вы чувствуете: «Я больше не тот, что был». И это — не потеря, а обретение.

Здоровье (Карта Таро — Королева Жезлов)

Карта говорит об огненной энергии, страсти, решимости, лидерстве. В контексте здоровья — это указание на то, что вы берете контроль. Вы больше не ждете, пока станет хуже.

Вы действуете: начинаете курс лечения, меняете образ жизни, берете ответственность за свое тело. Не бойтесь быть строгим к себе — но с любовью. Здоровье требует не только нежности, но и дисциплины. Вы — тот, кто может это сочетать.

Финансы (Карта Таро — Восьмерка Пентаклей)

Карта Восьмерка Пентаклей — символ трудовой чести, мастерства, постепенного роста. Вы находитесь в фазе, когда ваш труд становится видимым.

Возможно:

  • получение обратной связи;
  • признание вашего профессионализма;
  • начало проекта, который будет развиваться постепенно, но устойчиво.

Это не быстрый прорыв. Это — укрепление позиций. Вы становитесь экспертом, мастером своего дела. Цените каждый шаг. Не гонитесь за мгновенным результатом. Ваш труд — как камень, который полируется день за днем. Скоро он заблестит.

Отношения (Карта Таро — Влюбленные)

Карта Влюбленные — знак важного выбора, искреннего чувства, гармонии.
Если вы в отношениях — возможен серьезный разговор о будущем, признание, решение, которое изменит ваш союз. Если одиноки — велика вероятность встречи с человеком, который:

  • вызывает внутреннее «да»;
  • хочет не только страсти, но и роста;
  • готов к настоящей, а не поверхностной связи.

Выбирайте из сердца, а не из страха одиночества. Любовь — это не только страсть, но и ответственность перед собой.

Совет от карт на неделю (Карта Таро — Звезда)

После Новолуния — время надежды, исцеления, вдохновения. Даже если вы прошли через потери, разрывы, сомнения — внутри вас горит звезда. Она не требует, чтобы вы были сильными.

Она просто напоминает: вы живы. Вы верите. Вы идете дальше. В ночь на 23 октября, в день Новолуния в Скорпионе, выйдите под небо. Скажите: «Я готов к трансформации». И поверьте: Вселенная слышит.

Ранее 5-tv.ru публиковал прогноз Таро на октябрь 2025 года.

