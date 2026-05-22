ЕГЭ без волнения: психолог рассказала, как быстро успокоиться прямо на экзамене

По ее словам, настроиться на позитив помогут мысли об успешном опыте преодоления трудностей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Психолог Егоренкова: справиться с волнением на ЕГЭ помогут приятные мысли
Чтобы снять волнение на едином государственном экзамене (ЕГЭ) школьнику стоит посмотреть в окно на несколько секунд, вспомнить что-нибудь приятное и применить техники релаксации. Об этом РИА Новости сообщила психолог Ольга Егоренкова.
«При ощущении волнения во время экзамена применяйте следующие техники саморегуляции: на несколько секунд посмотрите в окно, дышите медленно и ровно, либо переключитесь на одну-три минуты на приятные воспоминания, воссоздайте мысленно тот образ или ситуацию, которая может успокоить», — заявила она.
Врач подчеркнула, что с техниками релаксации будущим участникам госэкзамена лучше ознакомиться заранее. Она посоветовала им упражнение «Дыхание квадратом»: вдох, задержка, выдох и снова задержка. По ее словам, каждый этап длится четыре счета. Упражнение следует повторить три-четыре раза.
Кроме того, Егоренкова отметила, что настроиться на позитив можно при помощи доброжелательного внутреннего диалога и концентрации на ближайшем действии. Также полезно вспоминать свой успешный опыт преодоления трудностей, добавила психолог.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как школьнику снизить уровень стресса перед предстоящими экзаменами.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС
- 21 мая
- В Рособрнадзоре рассказали о разрешенной во время ЕГЭ еде
- 18 мая
- Поддержка принесет успех: как родители могут помочь ребенку сдать экзамены
- 17 мая
- Два способа: как исправлять ошибки в бланках ЕГЭ
- 16 мая
- Собянин: более 93 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в этом году
- 15 мая
- Добрались до выпускников: мошенники разработали связанную с ЕГЭ схему обмана
- 14 мая
- Рособрнадзор определил обязанности участника ЕГЭ-2026
- 13 мая
- Подмосковные выпускники получат по 100 тысяч рублей за максимальный балл на ЕГЭ
- 12 мая
- Названы минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата в 2026 году
- 7 мая
- Рособрнадзор определил список запретов для сдающих ЕГЭ в 2026 году
- 30 апр
- Участников ЕГЭ-2026 запретили досматривать
64%
Нашли ошибку?