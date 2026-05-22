ЕГЭ без волнения: психолог рассказала, как быстро успокоиться прямо на экзамене

Психолог Егоренкова: справиться с волнением на ЕГЭ помогут приятные мысли

Чтобы снять волнение на едином государственном экзамене (ЕГЭ) школьнику стоит посмотреть в окно на несколько секунд, вспомнить что-нибудь приятное и применить техники релаксации. Об этом РИА Новости сообщила психолог Ольга Егоренкова.

«При ощущении волнения во время экзамена применяйте следующие техники саморегуляции: на несколько секунд посмотрите в окно, дышите медленно и ровно, либо переключитесь на одну-три минуты на приятные воспоминания, воссоздайте мысленно тот образ или ситуацию, которая может успокоить», — заявила она.

Врач подчеркнула, что с техниками релаксации будущим участникам госэкзамена лучше ознакомиться заранее. Она посоветовала им упражнение «Дыхание квадратом»: вдох, задержка, выдох и снова задержка. По ее словам, каждый этап длится четыре счета. Упражнение следует повторить три-четыре раза.

Кроме того, Егоренкова отметила, что настроиться на позитив можно при помощи доброжелательного внутреннего диалога и концентрации на ближайшем действии. Также полезно вспоминать свой успешный опыт преодоления трудностей, добавила психолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как школьнику снизить уровень стресса перед предстоящими экзаменами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС