Плюшевая добыча: группа подростков украла 200 мягких игрушек с помощью лодки

People: Группа подростков украла 200 мягких игрушек с помощью лодки

Юные злоумышленники похитили около 200 мягких игрушек из призовых автоматов в парке развлечений в Великобритании. Теперь их разыскивает полиция. Об этом сообщает People.

Подростки приплыли на лодке под покровом ночи, перелезли через забор и забрали плюшевую добычу. По данным полиции, юноши не ограничились кражей — они перерезали оптоволоконные кабели, выведя из строя телефонную связь и интернет на территории парка.

По камерам видеонаблюдения видно, как они складывают плюшевых мишек и единорогов в мусорные мешки, волоча их к лодке, пришвартованной у пирса. Прежде чем скрыться, подростки также попробовали сбросить фотобудку в воду, но, судя по всему, не справились с весом конструкции.

Полиция уже распространила фотографии подозреваемых, но их личности пока не установлены.

«Мы уверены, что их узнают — слишком уж специфичный способ ограбления», — сказал представитель полиции округа Уэстчестер, добавив, что к делу подключены детективы по делам несовершеннолетних.

Ранее, 13 сентября, в российской Удомле 19-летний местный житель вскрыл игровые автоматы в торговом центре и похитил 64 мягкие игрушки на сумму около 12 тысяч рублей. Правда, добычей он не воспользовался — раздал призы случайным прохожим. Парня вскоре задержали, он признался в содеянном, и теперь против него возбуждено уголовное дело.

