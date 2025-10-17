Фицо: русских невозможно поставить на колени

Эфирная новость 47 0

Премьер-министр Словакии прокомментировал новый этап диалога США и РФ.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ярче всех новый этап диалога Москвы и Вашингтона прокомментировал премьер Словакии Роберт Фицо. Его речь была адресована коллегам по ЕС, которые возомнили себя ястребами войны.

«Бывший британский премьер Борис Джонсон замешан в грязном скандале, связанным со взяткой от оружейного олигарха. Он пролоббировал на Украине линию продолжения войны, чтобы поставить Россию на колени. Однако мы хорошо знаем: русский становится на колени, только когда хочет завязать себе шнурки. Стратегия Джонсона завершилась неудачей», — сказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее 5-tv.ru писал, что в планирующемся саммите Путина и Трампа в Будапеште предположительно примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио.

С учетом того, что встреча впервые будет проходить на территории Центральной Европы, остро стоит вопрос обеспечения безопасности маршрута президента РФ. Российскому лидеру придется лететь через воздушное пространство относительно нейтральных стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:27
Мужчина уступил неверную жену любовнику за корову: «Береги ее»
17:21
Черногория планирует ввести визы для российских туристов
16:55
В Новосибирске два мальчика провалились под лед озера и погибли
16:46
«Спасибо. Хорошего вечера!»: дебютант снял фильм по сценарию Паулины Андреевой
16:42
Путин поздравил журналистов агентства Russia Today с 20-летием вещания
16:39
Собянин: завершены проекты благоустройства в районах Куркино и Хорошево-Мневники

Сейчас читают

Песков ответил на вопрос о возможном месте встречи Лаврова и Рубио
Эксклюзивные кадры со съемок нового клипа на песню Григория Лепса и SHAMAN
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео