В России хотят узаконить понятие «травля» и защитить жертв буллинга

В России на законодательном уровне хотят закрепить понятие «травля». Речь идет о так называемом буллинге в школах, вузах и социальных сетях. Издевательство сверстников над учащимися и даже над учителями считается одной из самых острых проблем современного образования. Во многих учреждениях созданы специальные службы примирения. Насколько они эффективны и поможет ли новая инициатива справиться с ситуацией, разобрался корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Уроки травли и унижений или настоящие школы выживания.

Зачастую родители могут и не подозревать, что их ребенок — жертва школьного буллинга. Так случилось с 12-летним Кириллом из Калининграда. Мальчика травили сверстники. Учителя не вмешивались

«Тот способ, который всегда говорят — „не обращай внимания“, „игнорируй“ — он вообще не действует. Они продолжат, они думают, что ты ничего не можешь сделать, и они продолжат тебя доставать», — рассказал жертва буллинга Кирилл Мудреченко.

Драки, оскорбления — все это сказалось на состоянии Кирилла. Он стал плохо спать. Школьнику даже понадобилась помощь невролога. Сейчас он под наблюдением специалиста, которого нашли родители. Хотя помогать ребенку в этой ситуации должна была школьная служба медиации и примирения.

«В большинстве регионов, конечно, службы созданы, но, как показывает практика, они часто созданы на бумаге. Часто не действуют или ограничиваются профилактической работой с несовершеннолетними в виде каких-то тренингов», — объяснил руководитель Московской городской службы примирения городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки города Москвы Антон Коновалов.

Такие службы примирения работают аж в 86% школ России, но…

«72% россиян вообще не знакомы с понятием „Школьная служба примирения и медиации“, а большая часть школьных конфликтов разрешается конфликтующими сторонами самостоятельно», — сказано в докладе о деятельности уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка в 2025 году.

Дать оценку эффективности школьных служб примирения и создать единую систему учета случаев буллинга предложила уполномоченный по правам ребенка. Школьная травля давно вылилась в интернет. Теперь это кибербуллинг, от которого страдают не только дети, но и учителя.

«Еще каких-то десять-двадцать лет назад школьный буллинг выглядел иначе. Раньше, чтобы подшутить над педагогом, оставляли надписи на доске, писали мелом на спине и запускали бумажные самолетики. Теперь же, когда школьники вооружились гаджетами, свидетелями кибербуллинга становятся миллионы пользователей соцсетей. А каждое движение или слово учителя тут же превращается в обидный мем», — поделился корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Ивану Кашкину из Южно-Сахалинска пришлось справляться с кибербуллингом самому. Учителя физики с помощью фейкового видео обвинили в педофилии.

«Существуют ли какие-то регламенты, которые позволяют предотвратить именно такие ситуации — нет, таких регламентов не существует», — сказал учитель физики и информатики школы № 20 Иван Кашкин.

Предотвращать подобное в этой конкретной школе должна была местная служба медиации и примирения, которая работает здесь много лет. Мы зашли на сайт школы. Раздел «Помощь в трудной ситуации». Здесь должны быть контакты, инструкции, алгоритмы действий. Но вместо этого — шаблонные заголовки и незаполненные формы.

«Очень похоже, на самом деле, на бизнес. То есть когда какие-то структуры просто осваивают бюджет. При этом лучше бы эти средства выделить школам, которые бы, собственно говоря, сами распределились так, как надо устроить процесс по разрешению конфликтов», — заявил председатель профсоюза учителей и учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков.

Доходит ли бюджет до школ и по каким критериям оценивать работу служб примирения — вопрос, которым теперь займется Минпросвещения. Ну а такие понятия, как «травля» и «буллинг», вполне вероятно, появятся в законодательстве, а значит, наступит и ответственность.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС