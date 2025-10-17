Путин поздравил журналистов агентства Russia Today с 20-летием вещания

Путин не подозревал, что создание RT приобретет такой размах

Владимир Путин сегодня поздравил журналистов агентства Russia Today, которому исполнилось 20 лет.

Именно они доносят правду о нашей стране зарубежной аудитории и практически в одиночку противостоят западной пропаганде. В разговоре с ведущим Саламом Мосафиром глава государства признался: он даже не подозревал, что идея создания нового медиаресурса приобретет такой размах.

«Миллионы людей на планете все больше и больше смотрят, слушают, внимают тому, что делаете вы, ваши коллеги по этому каналу. Я иногда сам себе задаю вопрос, почему так получается. Ответ на самом деле простой: потому, что вы, несмотря на то давление, которое оказывается на журналистов Russia Today, на всякие запреты, на всякие санкции, на ограничения административного и финансового характера, вы говорите то, что думаете. И это очень часто не соответствует так называемому мировому информационному мейнстриму. Но именно это и профессионализм, с которым вы подаете эту информацию, искренность, с которй вы это делаете и читаемая вашим зрителем правдивость, достоверность информации, которую вы даете, объективность — она подкупает. И аудитория быстро растет», — поздравил журналистов президент России Владимир Путин.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.