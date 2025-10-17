Собянин рассказал о строительстве новых корпусов московских больниц

Рост финансирования здравоохранения в Москве позволит увеличить темпы строительства новых медицинских учреждений и продолжить комплексную реконструкцию действующих клиник. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

«Это позволит продолжить комплексную реконструкцию корпусов ГКБ имени В. В. Вересаева, ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова, ГКБ № 15 О. М. Филатова, Морозовской ДГКБ и ряда других лечебных учреждений. Строительство новых объектов — в ближайшие три года планируем возвести 52 медучреждения, включая настоящие «больницы будущего», — уточнил Собянин.

По его словам, в 2026 году на развитие столичной медицины будет выделено 615 миллиардов рублей. Эти средства помогут развивать стандарты медицинской помощи и внедрять современные технологии, включая искусственный интеллект и повышение качества здравоохранения.

Кроме того, Собянин отметил, что для управления новой системой экстренной помощи создадут современный флагманский диспетчерский центр. А к 2030 году завершат создание нового каркаса стационарной медицинской помощи. В его основе — современные многопрофильные клиники мирового уровня, комфортные для пациентов и персонала, оснащенные передовыми технологиями.

Также мэр Москвы добавил, что, в рамках офсетных контрактов будут осуществляться поставки иммунодепрессантов и лекарств для лечения диабета, сердечно-сосудистых, неврологических, ревматологических и других заболеваний. А также продолжится развитие программы «Стану мамой» по поддержке репродуктивного здоровья женщин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Москва работает над повышением энергоэффективности городского хозяйства.

