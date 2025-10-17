«Спасибо. Хорошего вечера!»: дебютант снял фильм по сценарию Паулины Андреевой

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 35 0

Режиссером кинокартины стал победитель Конкурса короткометражного кино Художественного театра 2024 — Константин Денискин.

Фото, видео: 5-tv.ru

В рамках IV Фестиваля авторского кино КАРО/АРТ состоялась премьера короткометражного фильма «Спасибо. Хорошего вечера!» по сценарию актрисы Паулины Андреевой. На мероприятии побывал корреспондент 5-tv.ru.

Режиссер Константин Денискин стал победителем Конкурса короткометражного кино Художественного театра 2024. И получил возможность снять ленту «Спасибо. Хорошего вечера!» по сценарию Паулины Андреевой и задействовать в фильме актеров МХТ имени Чехова.

Картина рассказывает о пожилом гардеробщике, который много лет проработал в театре. Он притворяется актером, чтобы помочь абитуриентам поступить в театральную школу. Однако его обман раскрывают.

Главную роль исполнил народный артист России Станислав Любшин. В фильме также была задействована актриса Светлана Колпакова.

«Кино, безусловно, о радости. Потому что Василий — главный герой, который всю жизнь мечтал быть на сцене, и для него это только отдавать. Поэтому здесь радость, что быть нужным кому-то и помочь», — уверена Колпакова.

Фильм зрителям представил народный артист РФ, художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский. Он отметил, что Конкурс короткометражного кино Художественного театра изначально задумывался, чтобы открыть кинематограф театру, а театр — кинематографу.

«Давно сложилась некая ревность кино и театра по отношению к актерам, борьба за них. <…> Потому что у кино своя жизнь, у театра своя жизнь. Мы решили, наоборот, соединить кино и театр», — объяснил Хабенский.

Ранее 5-tv.ru писал о том, показ «Красного шелка» открыл киновечер в культурном центре КНР в Париже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

