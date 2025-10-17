Черногория планирует ввести визы для российских туристов

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 17 0

В настоящее время наши соотечественники могут въезжать в страну без необходимости оформлять соответствующие документы на срок до 30 дней.

Черногория введет визовый режим для россиян

Фото: © РИА Новости/ Варвара Гертье

Politico: Черногория планирует ввести визы для российских туристов

Черногория введет визовый режим для граждан России, несмотря на то, что это может сказаться на экономике страны. Об этом заявил глава страны Яков Милатович в беседе с изданием Politico.

«Мы пытаемся отсрочить введение виз настолько, насколько это возможно, чтобы поддержать наш туристический сектор. Сейчас мы находимся в некотором вакууме, потому что у нас нет полного доступа к фондам Евросоюза», — отметил президент Черногории.

Милатович добавил, что он «абсолютно» обеспокоен притоком российских денег в экономику Черногории. Однако, по его словам, страна «очень скоро» приведет свои визовые правила в соответствие с требованиями Евросоюза (ЕС).

В настоящее время российские туристы могут въезжать в Черногорию без необходимости оформлять визу на срок до 30 дней.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что несмотря на санкции, затрагивающие российский туристический сектор, ЕС не намерен ужесточать въезд для россиян.

