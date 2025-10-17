Венгерский вопрос: почему для встречи Путина и Трампа предложили именно Будапешт

Орбан: Будапешт кажется логичным выбором для поисков мира

Стали известны новые подробности разговора президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Сразу после диалога российский лидер собрал в Кремле постоянных членов Совета Безопасности. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Всем понятно: геополитическая ситуация изменилась, причем не в пользу Киева.

Корреспондент «Известий» Максим Прихода расскажет о новом сдвиге на мировой арене, который уже называют «второй Аляской».

Привычные натянутые улыбки, за которыми читается обида: все опять решили за спинами европейских лидеров. Правда, в этот раз, особенно досадно, ведь говорить о Европе без Европы собираются внутри ее границ. Наступив себе на горло, в Еврокомиссии «приветствуют» этот шаг.

«Председатель фон дер Ляйен приветствует любые шаги, которые приведут к справедливому и прочному миру на Украине. Если предложенная встреча, о которой вы упомянули, послужит этой цели, мы поприветствуем ее», — сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Джилл.

Предложенная встреча — это та, о которой сейчас трубит весь мир. Возможность нового саммита двух лидеров — один из главных итогов 2,5-часового разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом.

«По мере работы представителей и по мере работы министров иностранных дел и госсекретаря уже, наверное, и прояснится, когда можно будет организовывать и сам саммит», — уточнил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил: точное содержание разговора президентов должно остаться за пределами СМИ, но можно предположить, что если договоренность о личной встрече достигнута так быстро, значит, точки соприкосновения есть.

«Я бы сказал, в течение двух недель или около того, довольно быстро. Марко Рубио собирается встретиться со своим коллегой, как вы знаете, Лавровым. Их встреча состоится совсем скоро — сейчас согласовываются время и место», — отметил Трамп.

Предварительное же место встречи самих президентов, кажется, определено.

«Я могу сказать, что Будапешт первым упомянул президент Трамп и наш президент сразу же поддержал идею проведения возможного саммита в этой европейской столице», — дополнил Ушаков.

В венгерской столице, тем временем, подготовительные мероприятия уже начались. Хотя, кажется, сам венгерский премьер Виктор Орбан предоставить Будапешт в качестве переговорной площадки давно был готов.

Венгрия — единственная европейская страна, которая сохраняет диалог со всеми участниками противостояния. К мирным переговорам Будапешт призывает и сейчас.

«Будапешт — по сути, единственное место в Европе, где можно провести такую встречу, потому что Венгрия является почт единственной страной, выступающей за мир», — уточнил Орбан.

С Виктором Орбаном Владимир Путин созвонился 17 октября. Тот заверил российского лидера: все условия для встречи он обеспечит.

«Мы всегда были верными партнерами. Мы никогда не отказывались от дружбы ради тактического преимущества. Так что, если они ищут безопасное место для поисков мира, где не будет никаких политических сюрпризов, то Будапешт кажется логичным выбором», — заявил Орбан.

При всех плюсах Венгрии, основной сложностью остается логистика. Сейчас возможно несколько вариантов маршрута. Самый короткий — через Белоруссию, Польшу и Словакию. И в Еврокомиссии говорят: Путин и Лавров могут полететь именно так.

«Мы не будем комментировать гипотетические сценарии, но если это произойдет, то, если говорить чисто фактически, они не входят в число лиц, подпадающих под запрет на въезд», — сказала представитель Еврокомиссии Анита Хиппер.

Маршрут чуть более длинный, если, например, Польша откажется пропускать самолет российского лидера — это через Кавказ, Турцию и дружественную РФ Сербию.

«Думаю, он может сделать это более обходным путем через Турцию, потому что, конечно, Турция тоже не признает МУС, а затем как-то через Сербию. Так что я бы предположил что-то вроде маршрута Турция — Сербия — Венгрия», — уточнил политолог из Венгрии, старший научный сотрудник Института глобальной политики США Джордж Самуэли.

Зарубежные аналитики видят в возможной встрече, очевидно, позитивный сигнал.

«Я не думаю, что встреча между президентом Трампом и президентом Путиным — это просто протокольный разговор. Это разговор лидеров двух самых могущественных стран мира. Думаю, у сторон есть позитивная повестка. Поэтому, если встреча действительно пройдет в Венгрии при содействии Орбана, я надеюсь, что удастся достичь некоторых соглашений, которые продвинут процесс мира вперед», — сказал американский политолог Брюс Маркс.

При этом многие понимают, что Украина — главная, но лишь одна из тем. Ведь их спектр простирается от стратегической безопасности, в частности, продления ДСНВ, до международной торговли и энергетики.

«Это гораздо больше. Это определит, я бы сказал, будущее мира. Я думаю, что они будут говорить и о некоторых вещах второго плана, не только о том, что касается Украины. Новая энергетическая карта мира, как две великие державы поделят мир», — уточнил президент Сербии Александр Вучич.

И теперь понятно точно: историческая встреча на Аляске оказалась продуктивной, как и телефонные разговоры, которых с начала нового срока Трампа было восемь. Для того, чтобы состоялась новая встреча нужно решить много технических вопросов, но у лидеров обеих держав есть желание продолжать диалог, и это — самое главное.

