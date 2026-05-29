«Функционирует успешно»: Путин о развитии Евразийского экономического союза

Путин: Евразийский экономический союз успешно развивается

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) успешно работает и продолжает развиваться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего в расширенном составе.

По словам российского лидера, оценки участников встречи, как положительные, так и критические замечания, показали, что объединение в целом справляется со своими задачами.

«Высказанные коллегами оценки — как положительные, так и критические — тем не менее наглядно свидетельствуют о том, что Евразийский экономический союз функционирует в целом успешно и продолжает развиваться дальше», — заявил Путин.

Также президент России отметил, что в рамках ЕАЭС сформированы общие рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Кроме того, страны объединения расширяют сотрудничество в торговле, финансовой сфере и других направлениях.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Путин заявил, что евразийская интеграция приносит реальную пользу каждому государству — участнику союза. Как он пояснил, такие площадки дают возможность представителям власти, бизнеса и общественных организаций совместно определять важные направления дальнейшего развития.

Глава государства добавил, что подобное взаимодействие помогает укреплять экономики стран ЕАЭС и повышать качество жизни населения.

