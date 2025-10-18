«Не смешно?» — Невестка Валерии ответила на слухи о домашнем насилии

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Поклонники искренне переживают за Лиану Шульгину.

Проявляет ли сын певицы Валерии домашнее насилие к жене

Фото: Telegram/LIANA SHULGINA/lianashulginaa

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Жена сына певицы Валерии пояснила высказывания о рукоприкладстве мужа

Невестка певицы Валерии, блогер Лиана Шульгина, прокомментировала распространившуюся информацию о домашнем насилии со стороны сына исполнительницы Арсения. Об этом она сообщила подписчикам в личном блоге в соцсетях после очередного комментария на эту тему от своей поклонницы.

По словам девушки, тревожные новости из СМИ — неаргументированные слухи. Лиана отметила, что на самом деле ее муж не бьет ее, как писали в прессе. Блогер добавила, что слухи о проблемах в ее семье абсолютно не связаны с реальностью.

«То мои родители мошенники и скрытые миллиардеры, то я жертва абьюза, и меня Сеня бьет. То у Сени есть любовница, о которой я знаю. Ну, не смешно?» — эмоционально поделилась Шульгина.

До этого инсайдеры рассказывали, что сын Валерии бьет свою жену. При этом продюсер Иосиф Пригожин отрицал данные высказывания, утверждая, что его пасынок является образцовым мужем, который относится к Лиане с большой нежностью и заботой.

Лиана и Арсений поженились 28 августа 2020 года. В начале 2021 года у них родилась дочь Селин. Второй ребенок — сын Мирон появился на свет 23 апреля 2025 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, певица Валерия поделилась секретом воспитания детей.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:10
Дмитриев: Россия и США начали переговоры по тоннелю между Аляской и РФ
1:48
Осторожно, гололед! Когда в Москву придут первые заморозки
1:29
«Не смешно?» — Невестка Валерии ответила на слухи о домашнем насилии
1:10
Мужчина погиб в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
0:52
«Примирительный тон»: как западная пресса отреагировала на встречу Трампа и Зеленского
0:34
«Мне не нравится»: Зеленский недоволен идеей тоннеля Россия — Аляска

Сейчас читают

«Меняется что-то внутри»: Нюша раскрыла причину внешнего преображения
«Был бы разрыв»: Иосиф Пригожин о том, кто мог бы представлять Россию на «Грэмми»
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео