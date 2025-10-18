«Не смешно?» — Невестка Валерии ответила на слухи о домашнем насилии
Фото: Telegram/LIANA SHULGINA/lianashulginaa
Жена сына певицы Валерии пояснила высказывания о рукоприкладстве мужа
Невестка певицы Валерии, блогер Лиана Шульгина, прокомментировала распространившуюся информацию о домашнем насилии со стороны сына исполнительницы Арсения. Об этом она сообщила подписчикам в личном блоге в соцсетях после очередного комментария на эту тему от своей поклонницы.
По словам девушки, тревожные новости из СМИ — неаргументированные слухи. Лиана отметила, что на самом деле ее муж не бьет ее, как писали в прессе. Блогер добавила, что слухи о проблемах в ее семье абсолютно не связаны с реальностью.
«То мои родители мошенники и скрытые миллиардеры, то я жертва абьюза, и меня Сеня бьет. То у Сени есть любовница, о которой я знаю. Ну, не смешно?» — эмоционально поделилась Шульгина.
До этого инсайдеры рассказывали, что сын Валерии бьет свою жену. При этом продюсер Иосиф Пригожин отрицал данные высказывания, утверждая, что его пасынок является образцовым мужем, который относится к Лиане с большой нежностью и заботой.
Лиана и Арсений поженились 28 августа 2020 года. В начале 2021 года у них родилась дочь Селин. Второй ребенок — сын Мирон появился на свет 23 апреля 2025 года.
