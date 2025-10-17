«Это ежесекундный процесс»: певица Валерия поделилась секретом воспитания детей

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 35 0

Артистка уверена, что разговоры о том, что хорошо, а что плохо, не работают.

Фото, видео: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Валерия о воспитании детей: Они считывают поведение родителей

Народная артистка России Валерия вырастила троих детей, а теперь помогает им с маленькими внуками. Этот опыт помог ей сделать вывод о том, как на самом деле стоит воспитывать наследников. Своим мнением звезда поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на фестивале «Белая трость».

Валерия считает, что просто посадить перед собой ребенка и провести с ним долгий разговор о том, как правильно вести себя, а как нет, можно. Но вряд ли такая беседа сформирует его как личность и научит отличать хорошее от дурного. Лучший способ воздействия на юный ум — собственный положительный пример. Ведь именно на родителей равняются все дети, порой сами этого не замечая.

«Воспитание — оно проявляется в каких-то мелочах, которые ты даже не фиксируешь. Ты просто живешь, ты просто реагируешь на людей, ты отвечаешь, ты что-то спрашиваешь… Просто это ежесекундный процесс. И дети просто все это считывают. И я, скорее, просто вот транслирую и свое отношение к жизни, к людям», — сказала Валерия.

Как отметила певица, стараясь быть лучшим примером для дочери, например, она параллельно обращает внимание на то, как проявляет себя она. И если девочка не уделила кому-то должного внимания, не поблагодарила, упустила из вида хорошую возможность, именно мама ей подсказывает и направляет.

Родитель напоминает ребенку сказать спасибо за подарок, даже если он не понравился, рассказывает о чувствах человека, который старался этим подарком порадовать, но результат оказался ниже ожиданий. И таких ситуаций в жизни — бесчисленное множество, и за то, как дети справятся, отвечают мама и папа.

«Вот такие вещи — они базовые, но это происходит все равно на какой-то такой очень ежедневной основе, достаточно бытовой, отдельно не выверенный», — заключила Валерия.

Ранее 5-tv.ru писал о шести золотых правилах воспитания детей, которых придерживается британский принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
79.08
0.24 92.08
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:01
НАТО попытается сорвать встречу Путина и Трампа в Будапеште
7:48
«Включается наша идеализация»: как восстановиться после болезненных отношений
7:30
Расчет ЗРК «Тор-М2» сбил барражирующий боеприпас ВСУ Switchblade 600. Лучшее видео из зоны СВО
7:14
«Это ежесекундный процесс»: певица Валерия поделилась секретом воспитания детей
7:00
Натуральная глупость и ее противник: психология зависимостей от ИИ-технологий
6:44
«Любовь надо заслужить»: Шаляпин объяснил, почему сложно встретить взаимность

Сейчас читают

Ка-52М ударил по «опорнику» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
«Я хочу замуж»: Ольга Бузова мечтает снова надеть белое платье и сыграть свадьбу
Рассвет уже близок: китайский гороскоп на неделю с 20 по 26 октября
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео