«Это ежесекундный процесс»: певица Валерия поделилась секретом воспитания детей

Певица Валерия о воспитании детей: Они считывают поведение родителей

Народная артистка России Валерия вырастила троих детей, а теперь помогает им с маленькими внуками. Этот опыт помог ей сделать вывод о том, как на самом деле стоит воспитывать наследников. Своим мнением звезда поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на фестивале «Белая трость».

Валерия считает, что просто посадить перед собой ребенка и провести с ним долгий разговор о том, как правильно вести себя, а как нет, можно. Но вряд ли такая беседа сформирует его как личность и научит отличать хорошее от дурного. Лучший способ воздействия на юный ум — собственный положительный пример. Ведь именно на родителей равняются все дети, порой сами этого не замечая.

«Воспитание — оно проявляется в каких-то мелочах, которые ты даже не фиксируешь. Ты просто живешь, ты просто реагируешь на людей, ты отвечаешь, ты что-то спрашиваешь… Просто это ежесекундный процесс. И дети просто все это считывают. И я, скорее, просто вот транслирую и свое отношение к жизни, к людям», — сказала Валерия.

Как отметила певица, стараясь быть лучшим примером для дочери, например, она параллельно обращает внимание на то, как проявляет себя она. И если девочка не уделила кому-то должного внимания, не поблагодарила, упустила из вида хорошую возможность, именно мама ей подсказывает и направляет.

Родитель напоминает ребенку сказать спасибо за подарок, даже если он не понравился, рассказывает о чувствах человека, который старался этим подарком порадовать, но результат оказался ниже ожиданий. И таких ситуаций в жизни — бесчисленное множество, и за то, как дети справятся, отвечают мама и папа.

«Вот такие вещи — они базовые, но это происходит все равно на какой-то такой очень ежедневной основе, достаточно бытовой, отдельно не выверенный», — заключила Валерия.

