Немецкого политика задержали у ночного клуба в Мюнхене с кокаином

|
Диана Кулманакова
Община, главой которой он является, выступает против запрещенных веществ.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/B. Lindenthaler

Bild: немецкого политика задержали у ночного клуба с кокаином

Бургомистр общины Нойбиберг Томас Парделлер (Христианско-социальный союз, ХСС) был задержан с кокаином у одного из мюнхенских ночных клубов. Об этом сообщает газета Bild.

Инцидент произошел 11 октября около возле клуба Palais, известного тем, что он работает всю ночь по выходным. У 37-летнего политика нашли пластиковую емкость с белым порошком, позднее идентифицированным как запрещенное наркотическое средство.

Парделлер пытался отстоять вещество и оставить его при себе. Однако полицейским пришлось надеть на буйного бургомистра наручники и доставить его в участок. Его отпустили, но против него возбудили дело по подозрению в хранении наркотиков.

В местном отделении ХСС уточнили, что у Парделлера изъяли 0,2 грамма кокаина. Инцидент случился на фоне подготовки партии к коммунальным выборам в Баварии, которые пройдут в марте следующего года. Парделлер намеревался вновь выставить кандидатуру на пост мэра Нойбиберга, но теперь его выдвижение, как минимум, будет отложено.

Отмечается, что ХСС традиционно придерживается строгой позиции в вопросах наркотиков, включая категорическое несогласие с легализацией каннабиса.

