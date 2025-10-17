Умер калмыцкий скульптор и художник-график Степан Ботиев

Мария Щелканова
Он был иллюстратором произведений Велимира Хлебникова.

Умер калмыцкий скульптор Степан Ботиев

Фото: ВКонтакте/Калмыцкое РО ВТОО "СОЮЗ ХУДОЖНИКОВ РОССИИ"/club146660987

На 69-м году жизни скончался Заслуженный художник РФ, калмыцкий скульптор Степан Ботиев. Об этом сообщает Национальный музей республики им. Н. Пальмова.

«В эти скорбные дни выражаем самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Степана Кимовича. Разделяем вашу боль и скорбь. Светлая память о Степане Кимовиче навсегда сохранится в наших сердцах. Его имя и его творчество будут жить вечно», — говорится в публикации.

Степан Ботиев родился в алтайском селе Ясное солнце в 1957 году. В 1995 году был удостоен серебряной медали Российской Академии художеств за создание памятника Велимиру Хлебникову. Он был иллюстратором его произведений и более двадцати лет работал над созданием графической серии «Хлебниково поле», а также изучал его деятельность.

Ботиев был участником многих российских и международных научных конференций, посвященных хлебниковедению. Калмыцкий художник также иллюстрировал произведения других писателей и поэтов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер композитор и создатель неофициального гимна Осетии Тимур Харебов.

