Умерла звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Людмила Егорова

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

До последних дней артистка продолжала активно сниматься в кино и выходить на сцену.

Умерла актриса Людмила Егорова

Фото: ВКонтакте/Театр «На Литейном»/theatrenaliteinom

Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Людмила Егорова

Умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Людмила Егорова на 86 году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Театра «На Литейном» в социальной сети «Вконтакте».

«С прискорбием сообщаем, что 15 октября не стало актрисы театра „На Литейном“ Людмилы Ивановны Егоровой. Соболезнуем родным и близким. Скорбим», — говорится в сообщении.

Артистка также была известна по фильмам «Сладкая женщина», «Груз 200», «Крик тишины» и сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

Людмила Егорова родилась 23 июня 1939 года в Ленинграде. В 1964 году она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кино (ЛГИТМиК) на курсе Федора Никитина.

Свою карьеру начала в 18 лет на киностудии «Ленфильм», где получила первые значимые роли, включая роль Варвары Харламовой в фильме «Поднятая целина».

С 1968 года Егорова была актрисой театра драмы и комедии «На Литейном» в Санкт-Петербурге, где проработала более 50 лет. Среди ее известных театральных постановок — «Недотрога», «Мораль Пани Дульской», «Женитьба Белугина», «Том — большое сердце», «Собачье сердце» и «Отцы и сыновья».

До последних дней актриса продолжала активно сниматься в кино и выходить на сцену, оставаясь любимой и многогранной артисткой своего поколения.

Пресс-служба театра уточнила, что дата и место прощания с Людмилой Егоровой будут объявлены позднее.

