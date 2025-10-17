В России предложили ограничить количество учеников в классах

В Госдуму внесен законопроект о введении максимального количества детей в школьных классах и выплатах педагогам за каждого ученика сверх установленного лимита. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно инициативе, учителям будут доплачивать от одной тысячи рублей за каждого ребенка, превышающего норматив. В настоящее время в школах России прямых ограничений по численности классов нет, действуют лишь санитарные нормы: минимум 2,5 квадратных метра на ученика.

Авторы законопроекта считают, что такие меры повысят привлекательность профессии учителя, снизят кадровый дефицит и улучшат качество учебного процесса.

Ранее Минпросвещения России ввело единое время изучения каждого предмета, чтобы нормировать учебную нагрузку. Например, на изучение истории в 10–11 классах отводится 136 часов, включая обязательные уроки о Сталинградской и Курской битвах. Новые правила также регулируют нагрузку учителей и количество контрольных работ, чтобы снизить переутомление школьников и обеспечить сбалансированный учебный процесс.

