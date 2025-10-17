В России предложили ограничить количество учеников в классах

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 38 0

На данный момент действуют лишь санитарные нормы: минимум 2,5 квадратных метра на ребенка.

Сколько учеников должно быть максимум в классе

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Госдуму внесен законопроект о введении максимального количества детей в школьных классах и выплатах педагогам за каждого ученика сверх установленного лимита. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Согласно инициативе, учителям будут доплачивать от одной тысячи рублей за каждого ребенка, превышающего норматив. В настоящее время в школах России прямых ограничений по численности классов нет, действуют лишь санитарные нормы: минимум 2,5 квадратных метра на ученика.

Авторы законопроекта считают, что такие меры повысят привлекательность профессии учителя, снизят кадровый дефицит и улучшат качество учебного процесса.

Ранее Минпросвещения России ввело единое время изучения каждого предмета, чтобы нормировать учебную нагрузку. Например, на изучение истории в 10–11 классах отводится 136 часов, включая обязательные уроки о Сталинградской и Курской битвах. Новые правила также регулируют нагрузку учителей и количество контрольных работ, чтобы снизить переутомление школьников и обеспечить сбалансированный учебный процесс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.98
1.90 94.58
2.50
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:55
Корональная дыра на Солнце грозит Земле магнитными бурями в эти выходные
21:51
Глава Пентагона Хегсет появился на встрече Зеленским в галстуке с триколором РФ
21:47
Магнитогорские инженеры вошли в коалицию по созданию роботов-гуманоидов
21:40
Не хуже обезболивающего: какие виды спорта улучают функции суставов
21:27
«Очень стильно»: Трамп оценил пиджак Зеленского
21:14
«Молодежь — единственный оптимизм в стране»: Легойда и Островский о зумерах

Сейчас читают

«Меняется что-то внутри»: Нюша раскрыла причину внешнего преображения
«Был бы разрыв»: Иосиф Пригожин о том, кто мог бы представлять Россию на «Грэмми»
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео