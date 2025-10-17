Мечта осталась в прошлом: португальский гонщик Брандау погиб на ралли Марокко

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Спортсмен упал в дюнах на 214-м километре дистанции.

Португальский гонщик Жорже Брандау погиб на ралли Марокко

Фото: Фото: Instagram*/jorge_brandao_ab

Португальский гонщик Жорже Брандау погиб в результате аварии на ралли Марокко

Португальский мотогонщик Жорже Брандау скончался в результате аварии на финальном этапе ралли Марокко. Об этом сообщила испанская газета Mundo Deportivo. Спортсмену, которому было 47 лет, представлял команду Old Friends Rally Team.

По информации издания, инцидент произошел 17 октября кольцевом маршруте возле города Эрфуда. Португалец, для которого это ралли было вторым в карьере, потерпел падение в дюнах на 214-м километре дистанции.

Гонщика оперативно эвакуировали вертолетом медицинской службы в больницу Эрфуда. Невзирая на своевременно оказанную помощь, врачам не удалось его спасти.

Ранее Брандау принимал участие в ралли «Дакар», где выступал в качестве штурмана испанца Карлоса Венто в классе багги.

В прошлом году спортсмен дебютировал в знаменитом ралли «Дакар» в качестве штурмана у испанского мотогонщика Карлоса Венто на багги в категории T3. Заветной мечтой Брандау было участие в этих соревнованиях в роли пилота на мотоцикле в 2026 году.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Польше гонщик сгорел заживо после аварии на ралли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

