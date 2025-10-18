Умер ученый и публицист Сергей Кара-Мурза

Советский и российский социолог, ученый и публицист Сергей Кара-Мурза ушел из жизни. Об этом написал философ Рустем Фахитов в своем Telegram-канале.

Одному из ведущих идеологов 1990–2010 годов было 86 лет.

«Сергей Георгиевич Кара-Мурза — один из ведущих идеологов и публицистов левопатриотической оппозиции 1990–2010-х, человек, показавший значение духа русской крестьянской общины для советского общества. Это мудрый, чуткий, добрый человек, которого я имел счастье знать и считаю и буду считать его своим учителем», — отметил в сообщении Фахитов.

Родился Кара-Мурза в Москве 23 января 1939 года. Он обучался на химическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова в 1956–1961 годах. Кара-Мурза был командирован для работы на Кубе в 1966–1968 и 1970–1972 годах. Он стал известен в публицистике после статей в газетах «Правда», «Советская Россия» и «Завтра».

Всего под авторством Кара-Мурзы было написано 50 статей по химии, истории, методологии науки и науковедению. В числе его работ следующие книги: «Проблемы организации науки», «Основы науковедения», «Технология научных исследований».

Также он стал сотрудником Аналитического центра РАН по проблемам социально-экономического и научно-технического развития в 1992 году. Позже, в 2005 году, он вступил в должность начальника сектора общих проблем устойчивого развития Российского исследовательского института экономики, политики и права в научно-технической сфере.

