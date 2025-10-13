Собянин: На ВДНХ начинается реставрация павильона № 62 «Охрана природы»

София Головизнина
Специалисты вернут зданию исторический облик. Особое внимание уделят отличительной особенности павильона — фасаду из стеклянных блоков.

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

На ВДНХ начинается реставрация фасадов и кровли павильона № 62 «Охрана природы». Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

«Здание объекта культурного наследия федерального значения на Липовой аллее было построено в 1954 году. Его центральная часть состоит из металлического каркаса, заполненного большими стеклянными блоками граненой формы. Скульптурный рельеф, обрамляющий главный вход, облицован цветной смальтой», — отметил мэр Москвы.

Изначально павильон создали для демонстрации многообразия строительных изделий и типовых архитектурных деталей. Позже он стал площадкой Всероссийского общества охраны природы. В 2000-е годы там размещался Московский центр авторской песни, а в 2017-м открылся Международный центр балета.

Специалисты вернут зданию исторический облик. Особое внимание уделят отличительной особенности павильона — фасаду из стеклянных блоков.

Восстановят утраченные элементы декора: барельефы, большие и малые вазы на парапете центральной части здания, деревянные двери с латунными и бронзовыми накладками, а также деревянные окна.

В планах — отреставрировать декоративную мозаику и вернуть исторический цвет фасадам. Стены павильона станут светло-кремовыми, а лепные элементы, карнизы, тяги и барельефы — белыми.

На территории ВДНХ 49 объектов культурного наследия. Работы по возрождению главной выставки нашей страны начались в 2014 году. За это время уже привели в порядок более 40 строений.

Собянин: На ВДНХ начинается реставрация павильона № 62 «Охрана природы»

