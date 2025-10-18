«Готовим документы для суда»: Аллегрову и Крутого обвинили в плагиате песни

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Интернет-поэт Сергей Кротиков заявил, что композиция «Одна», которую исполнили на конкурсе артисты, является его стихотворением.

За что Аллегрову и Крутого обвинили в плагиате

Фото: © РИА Новости/Екатерина Лызлова

Интернет-поэт Сергей Кротиков обвинил Ирину Аллегрову и Игоря Крутого в плагиате

Народных артистов России Ирину Аллегрову и Игоря Крутого обвинили в плагиате песни «Одна». Об этом сообщил певец и интернет-поэт Сергей Кротиков, более известный под псевдонимом Алквиад.

Певец заявил, что композиция «Одна» является его стихотворением, написанным еще в 2008 году. Кротиков добавил, что музыкальное произведение, которое на конкурсе «Новая волна» исполнили Аллегрова и Крутой в августе этого года, было использовано без его разрешения. При этом автором песни был указан некий Николай Неваньян.

Однако Кротиков уточнил, что этот мужчина не имеет никакого отношения к авторству данной песни. Позднее трек появился на стриминговых платформах с указанием Алквиада как одного из авторов, при этом с Кротиковым никто не связывался.

«Мы готовим документы для подачи в суд. Надеялись, что они как-то сами предпримут какие-то действия. Игорь Крутой, Ирина Аллегрова — знаменитые люди. Я просто был удивлен, что на старости лет так поступить», — рассказал певец в беседе с 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Алла Пугачева сохранила права на 166 своих песен в России.

