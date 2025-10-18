Пауэрбанк загорелся на борту самолета из Китая

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Пилоты совершили аварийную посадку в аэропорту Шанхая.

Что известно о возгорании пауэрбанка в самолете из Китая

Фото: 5-tv.ru

На борту самолета авиакомпании Air China, который летел из города Ханчжоу в Китае по направлению в Сеул — Южная Корея, загорелся пауэрбанк — переносное зарядное устройство. Происшествие попало на видео пассажиров, которое было опубликовано в соцсети.

В результате возгорания устройства, лежавшего в ручной клади одного из путешественников, пилоты совершили аварийную посадку в аэропорту Шанхая Пудун. Уточнялось, что при этом никто из находящихся на борту рейса пассажиров не пострадал.

После этого издание South China Morning Post, ссылаясь на заявление авиакомпании написало, что пожар экстренно потушили бортпроводники.

Похожая ситуация случилась на борту другого самолета авиакомпании из Китая — China Southern Airlines в июне. Тогда зарядное устройство взорвалось, после чего задымилось на багажной полке. Инцидент вызвал панику среди пассажиров.

Ранее 5-tv.ru писал, что делать в том случае, если вспыхнул гаджет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

