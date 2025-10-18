L'Oreal регистрирует товарные знаки в России

ТАСС: L'Oreal подала в Роспатент 31 заявку на регистрацию товарных знаков

Французская компания по производству парфюмерии и косметики L'Oreal в 2025 году подала 31 заявку на регистрацию товарных знаков в России. Об этом сообщил корреспондент агентства ТАСС.

Уточняется, что это более чем в два раза превышает количество заявок, поданных компанией в период с 2022 по 2024 год.

В 2022 году косметическая компания L'Oreal сообщила о приостановке прямых продаж и инвестиций в РФ. При этом по состоянию на 17 октября 2025 года L'Oreal зарегистрировала 11 товарных знаков, включая бренды CeraVe и Mixa. В настоящее время в Роспатенте находятся заявки на названия Maybelline, Nyx, Essie и других косметических брендов.

С 2022 года компания подала в Роспатент 45 заявок, из которых 17 уже прошли регистрацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве проходит бьюти-выставка InterCHARM. В этом году свои товары представили больше 150 российских городов и 30 стран мира. Рекордное количество участников из Китая — 485 компаний.

