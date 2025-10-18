Школьник открыл аварийный выход в самолете, который должен был лететь в Минводы

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 15 0

Вылет из Петербурга пришлось задержать.

Что случилось на рейсе из Петербурга в Минеральные Воды

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Школьник открыл аварийный выход в самолете, и вылет задержали на час

Ребенок открыл аварийный выход в самолете, который должен был следовать из Санкт-Петербурга в Минеральные Воды. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По информации источника, 12-летний мальчик дернул ручку аварийного выхода, в результате чего сработала сигнализация. Членам экипажа пришлось оперативно устранять последствия инцидента. В итоге вылет был задержан на час.

Уточняется, что разгерметизации не было, так как все произошло до взлета. Позднее самолет все-таки вылетел и успешно приземлился в Минеральных Водах спустя четыре часа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на борту самолета авиакомпании Air China, который летел из города Ханчжоу в Китае по направлению в Сеул — Южная Корея, загорелось переносное зарядное устройство. В результате возгорания устройства, лежавшего в ручной клади одного из путешественников, пилоты самолета были вынуждены экстренно приземлиться в аэропорту Шанхая Пудун.

Пострадавших среди пассажиров и членов экипажа не было.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+6° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
80.98
1.90 94.58
2.50
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октя...

Последние новости

21:21
Школьник открыл аварийный выход в самолете, который должен был лететь в Минводы
21:09
Вэнс высказался о бело-сине-красном галстуке главы Пентагона: «Может быть»
20:57
Школьник играл со свечками для торта и устроил пожар в квартире в Кургане
20:45
«Пока ты — любовь»: экс-супруг участницы «Дом-2» Ермолаевой снова женился
20:38
На Бали нашли пролежавшее несколько дней на арендованной вилле тело россиянина
20:14
«Живу на светлой стороне»: Марк Тишман рассказал, как поддерживает здоровье

Сейчас читают

Финский журналист Хейсканен сообщил об угрозах после посещения Донбасса
«Главное — объяснять»: Сосо Павлиашвили о воспитании из сына достойного человека
Смерть сына, гибель сестры: как Екатерина Шаврина пережила страшные удары судьбы
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео