«Нужно давить»: как Зеленский нахамил Трампу во время переговоров в Белом доме

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Глава киевского режима был не согласен со словами лидера США о том, что Россия стремится к миру.

Почему Зеленский грубо ответил Трампу

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Зеленский нахамил Трампу во время переговоров в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский грубо ответил лидеру США Дональду Трампу после его слов о том, что Россия стремится к миру. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

«Я думаю, что (президент России Владимир — Прим. Ред.) Путин хочет положить конец войне, иначе он бы так не говорил», — сказал Дональд Трамп.

В ответ на это глава киевского режима выразил свое несогласие, утверждая, что Украина, по его мнению, стремится к миру, в отличие от России.

«Мы хотим мира, Путин не хочет мира. Вот почему нам нужно давить на него», — возразил глава киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским 17 октября прошла в напряженной обстановке. Американский лидер сделал ряд резких заявлений, разговор прошел довольно эмоционально.


