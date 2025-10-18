Трамп вел себя жестко на встрече с Зеленским

Сергей Добровинский
Сергей Добровинский

Президент США сделал ряд резких заявлений, разговор прошел довольно эмоционально.

Как прошла встреча Трампа и Зеленского

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

Спецоперация

Встреча президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимиром Зеленским 17 октября прошла в напряженной обстановке. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Никто не кричал, но Трамп был жестким», — отмечается в публикации.

Ряд заявлений президента США были «резкими», периодически беседа приобретала «довольно эмоциональный» характер, пишет издание. Некоторые из источников и вовсе заявили, что встреча «прошла плохо».

В ходе беседы Трамп заявил, что обсудит с Зеленским свой разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшийся 16 октября. Американский лидер выразил надежду на то, что конфликт на Украине удастся завершить без использования ракет Tomahawk. Он подчеркнул, что США сами нуждаются как в собственных дальнобойных ракетах, так и в другом оружии, которое сейчас поставляется ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что администрация США не стала организовывать украинскому политику официальный прием — на взлетно-посадочной полосе его не встречал почетный караул. Кроме того, глава Незалежной опоздал на переговоры на 15 минут.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Спецоперация
