The Independent: украинцы не желают участвовать в боевых действиях

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Бывший глава Генштаба Британии заявил о потере Украиной миллионов жителей.

Почему украинцы не желают участвовать в боевых действиях

Фото: www.globallookpress.com/Ukrainian Presidential Press Off

Население Украины сократилось на пять-восемь миллионов человек из-за нежелания граждан участвовать в боевых действиях. Об этом 18 октября заявил бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Дэвид Ричардс в интервью изданию The Independent.

«Я считаю, что они (украинцы. — Прим. ред.) не смогли бы победить. <…> У них не хватает человеческих ресурсов, только если бы мы присоединились к ним, чего мы не будем делать, потому что Украина не является для нас экзистенциальной проблемой», — отметил Ричардс.

По его словам, участие Великобритании в конфликте можно назвать «гибридной войной», так как страна не принимает прямого участия в боях и избегает потерь среди солдат. Он подчеркнул, что для Лондона подобное вовлечение было бы бессмысленным и непосильным.

Ранее, 17 октября, стало известно, что в украинском городе Ковель сотрудники ТЦК мобилизовали многодетного священника Украинской православной церкви, несмотря на наличие у него четверых детей, что дает право на отсрочку от службы.

