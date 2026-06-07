«Забирает у ребенка здоровье»: в стремительном похудении Агаты Муцениеце увидели проблему

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 62 0

Актриса полгода назад в третий раз стала мамой. Несмотря на короткий промежуток времени, нона уже привела себя в форму.

Как Агате Муцениеце удалось быстро похудеть после родов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Невролог Мухина раскритиковала похудевшую Агату Муцениеце

Звезда сериала «Закрытая школа» актриса Агата Муцениеце не скрывала, что во время третьей беременности набрала лишние килограммы После родов знаменитость активно начала приводить себя в форму. Меньше чем через полгода ей удалось добиться поразительных результатов. Однако врачи бьют тревогу и предупреждают, что такое стремительное похудение до добра не доведет.

«На лактации нельзя похудеть, что бы ни говорили. Если при ограничении в еде, которое себе устаивает Агата, она кормит грудью, тогда могут начаться серьезные проблемы со здоровьем — пострадают не только зубы», — сказала Woman.ru невролог, косметолог и дерматолог Марият Мухина.

Эксперт также предположила, что, возможно, Муцениеце отказалась от грудного вскармливания и перевела ребенка на искусственное питание. Но это, как отметила Мухина, тоже очень вредно. Тут речь идет уже о здоровье младенца. Дети, чьи родители по тем или иным причинам были вынуждены отказаться от обычного способа кормления, чаще, например, болеют.

«Получается, во имя худобы Агата фактически забирает у ребенка часть его здоровья», — добавила Мухина.

Кроме того, врач не исключает и того, что ради идеальной фигуры Муцениеце могла прибегнуть к современным препаратам для коррекции веса. Тем временем сама Агата не спешит раскрывать секрет своего чудесного и, можно сказать, мгновенного преображения.

В августе 2025 года Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. Свадьба состоялась в узком семейном кругу. В декабре того же года у пары родилась дочь, которую, как пишут СМИ, назвали Верой. Для Дранги это первый ребенок. Агата воспитывает еще двоих детей: сына Тимофея и дочь Мию от предыдущего брака с актером Павлом Прилучным.

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