«Забирает у ребенка здоровье»: в стремительном похудении Агаты Муцениеце увидели проблему

Невролог Мухина раскритиковала похудевшую Агату Муцениеце

Звезда сериала «Закрытая школа» актриса Агата Муцениеце не скрывала, что во время третьей беременности набрала лишние килограммы После родов знаменитость активно начала приводить себя в форму. Меньше чем через полгода ей удалось добиться поразительных результатов. Однако врачи бьют тревогу и предупреждают, что такое стремительное похудение до добра не доведет.

«На лактации нельзя похудеть, что бы ни говорили. Если при ограничении в еде, которое себе устаивает Агата, она кормит грудью, тогда могут начаться серьезные проблемы со здоровьем — пострадают не только зубы», — сказала Woman.ru невролог, косметолог и дерматолог Марият Мухина.

Эксперт также предположила, что, возможно, Муцениеце отказалась от грудного вскармливания и перевела ребенка на искусственное питание. Но это, как отметила Мухина, тоже очень вредно. Тут речь идет уже о здоровье младенца. Дети, чьи родители по тем или иным причинам были вынуждены отказаться от обычного способа кормления, чаще, например, болеют.

«Получается, во имя худобы Агата фактически забирает у ребенка часть его здоровья», — добавила Мухина.

Кроме того, врач не исключает и того, что ради идеальной фигуры Муцениеце могла прибегнуть к современным препаратам для коррекции веса. Тем временем сама Агата не спешит раскрывать секрет своего чудесного и, можно сказать, мгновенного преображения.

В августе 2025 года Муцениеце вышла замуж за музыканта Петра Дрангу. Свадьба состоялась в узком семейном кругу. В декабре того же года у пары родилась дочь, которую, как пишут СМИ, назвали Верой. Для Дранги это первый ребенок. Агата воспитывает еще двоих детей: сына Тимофея и дочь Мию от предыдущего брака с актером Павлом Прилучным.

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