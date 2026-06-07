Мария Захарова задала властям Румынии неудобные вопросы

Захарова поинтересовалась, когда МИД Румынии закроет представительство в Киеве

После детонации дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в порту Констанцы официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась к властям Румынии и задала им ряд вопросов.

«Когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов?» — написала Мария Захарова в Telegram-канале, отметив, что адресует этот вопрос к МИД Румынии.

Затем российский дипломат поинтересовалась, когда власти Румынии попросят прощения у своих граждан за «бесконечное русофобское вранье», а также когда страна перестанет финансировать террористический киевский режим.

Инцидент с украинским дронами в Румынии произошел 5 июня. В тот день четыре беспилотника ВСУ, над которыми боевики утратили контроль, самопроизвольно взорвались в акватории Черного моря, в порту Констанцы. Чуть позже президент Румынии Никушор Дан рассказал детали случившегося. Кроме того, он подтвердил, что летательные аппараты принадлежали Киеву. Об этом напомнила и Мария Захарова в своем посте. Однако МИД Румынии до сих пор не предпринял меры в отношении Украины.

Это не первый раз, когда дроны ВСУ нарушают воздушное пространство европейской страны. До этого подобный инцидент также произошел в Румынии. Беспилотник потерял контроль и врезался в крышу жилого дома в городе Галац.

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