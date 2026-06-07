«Классические репрессии»: политолог об обстановке в Армении перед выборами

Политолог Матевосян: действия в адрес оппозиции в Армении — пример репрессий

Происходящие действия в Армении по отношению к оппозиции — это классические репрессии. Таким мнением эксклюзивно с 5-tv.ru поделился политолог Бениамин Матевосян.

«Безусловно, то, что происходит, особенно в последние несколько дней на фоне того, как Пашинян не победил на дебатах, мягко говоря, то, что происходит в отношении оппозиции, это классические репрессии», — заявил эксперт.

По его мнению, усиление давления на политических оппонентов связано с тем, что власти не могут принять снижение общественной поддержки по сравнению с периодом после событий 2018 года.

При этом, как отметил Матевосян, в оппозиции знали, на какие действия может пойти Никол Пашинян, и были готовы к подобному развитию событий.

«Арестовали одного — всегда появляется второй активист, арестовали второго — появляется третий, четвертый. Все были готовы, все прекрасно знают, с кем имеют дело, что происходит», — добавил эксперт.

Ранее об обстановке в Армении на фоне предстоящих выборов высказывались другие политические эксперты.

Например, по мнению политолога Ерванда Бозояна, репрессии в отношении оппозиционных партий объясняются тем, что правящая партия «Гражданский договор» понимает риск своего поражения. Он спрогнозировал поражение Пашиняна и смену власти в стране.

По словам политолога Гранта Микаэляна, в выборы в Армении активно вмешиваются США, Евросоюз и Турция, создавая еще более напряженную обстановку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.