В аэропортах Саратова и Самары ввели временные ограничения на полеты

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров

Меры были приняты для обеспечения безопасности воздушного движения.

Где ввели ограничения на полеты

Фото: © РИА Новости/Константин Чалабов

В аэропортах Саратова и Самары 18 октября введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Аналогичное сообщение представитель ведомства опубликовал в отношении аэропорта Самары (Курумоч).

По словам Кореняко, введенные ограничения направлены на обеспечение безопасности полетов, что является приоритетной задачей ведомства.

Ранее в этот же день ограничения временно вводились в аэропортах Волгограда и Калуги. Причины не уточняются, однако подобные меры применяются в случае необходимости дополнительного контроля за безопасностью в воздушном пространстве.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октя...

