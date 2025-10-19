В аэропортах Саратова и Самары ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Саратова и Самары 18 октября введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Аналогичное сообщение представитель ведомства опубликовал в отношении аэропорта Самары (Курумоч).

По словам Кореняко, введенные ограничения направлены на обеспечение безопасности полетов, что является приоритетной задачей ведомства.

Ранее в этот же день ограничения временно вводились в аэропортах Волгограда и Калуги. Причины не уточняются, однако подобные меры применяются в случае необходимости дополнительного контроля за безопасностью в воздушном пространстве.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.