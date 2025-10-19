Готовятся к «большой войне»: Европа начала масштабные ядерные учения

Европа начала масштабные ядерные учения под эгидой НАТО

Европейские страны под эгидой НАТО наращивают военную мощь, оправдывая это «российской угрозой». На этой неделе стартовали очередные учения альянса, где в том числе будут отрабатывать использования ядерного оружия — против как бы нас.

Европейские армии модернизируют технику, закупают американское оружие и готовятся к «большой войне» с Россией. По оценкам экспертов, полноценная готовность может наступить к 2035–2036 годам. А что потом, когда они будут готовы? Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Европа на грани войны, но какой? НАТО старательно ищет повод для конфликта, который может перерасти и в ядерный. На крупнейших ежегодных учениях «дебют» F-35 и F-16. Альянс намеренно и провокационно демонстрирует силу, именно эти самолеты сбивали «русские» дроны. Практически синхронно министр иностранных дел Польши заявился в британский Парламент с «Шахедом» и страха нагнал в придачу: вот она, угроза номер один, всем бояться!

«Россию можно будет заставить изменить курс. Это просто неправда, что Россия всегда побеждает», — сказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Откуда этот беспилотник, доказательства, видимо, излишни. Зачем — понятно. Так же, как и большие ядерные учения. Не просто тренировка, а сигнал Москве. Альянс вовсе не растерял навыков холодной войны.

«Мы занимаемся этим уже более 50, 60, 70 лет. Мы знаем, как это делать. И давайте не будем воспринимать русских слишком серьезно», — говорит генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

У бывшего главкома США в Европе и план первого часа есть.

«Первые часы — Калининграда нет; все российские объекты уничтожены», — высказался Бен Ходжес.

А Балтика уже и без всяких учений закипает. Французский спецназ берет на абордаж танкеры, а потом наблюдает, как у собственных берегов всплывает российская подлодка.

То, что было только угрозой, становится реальностью. Особенно когда финские ВВС отныне тоже полноправные члены этой «ядерной семьи». Впервые инфраструктура Финляндии вовлечена в планирование такого рода удара.

Европа ставит опасные эксперименты в максимальной близости от российских границ. Для эскалации ищут любой подходящий повод и обоснование. Приближенный к Пентагону аналитический центр называет Россию «угрозой малой мощности».

Европа продолжает накачивать свои арсеналы, включаясь в новую гонку вооружений. Беспилотники, ПВО, батальоны. 392 миллиарда евро на оборону начиная со следующего года. Не о такой силе грезили даже европейские национал-консерваторы.

«Европейские элиты не намерены потерять власть, поэтому поддерживают антироссийскую истерию. Они без колебаний втянут Европу в войну», — выразился экс-министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов.

И Украину они уже в открытую называют своей первой линией обороны. Челночная дипломатия по-европейски: Кая Каллас летит в Киев, доставка оружия прямиком на фронт.

«Опасность не исчезнет, даже если война на Украине закончится», — сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

Впервые за долгое время еще и встреча западной коалиции в формате Рамштайн.

Европейская политика и правда, основанная, в самом деле, на фэнтэзи. Министр обороны Литвы всерьез предлагает отгородиться от России «дроновой стеной» по типу той, что она видела в одном известном фантастическом сериале.

«Я бы хотела, чтобы стена выглядела как стена в „Игре престолов“. Вот это было бы здорово. Но мы живем в реальном мире», — отметила министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

И если уж говорить о престолах, то о тех, что могут вскоре вполне пошатнуться. В Бундестаге немецкому канцлеру решили напомнить — вообще-то зима близко. И речь уже не только про энергокризис, заморозка всей экономики.

«Германия переживает осень полнейшего экономического спада. Промышленное производство, я не понимаю, о чем вы все время говорите. Промышленное производство снова упало в августе на четыре и три процента, автомобильный сектор почти на 20%. Это не рецессия. Это предвестники краха», — поясняет сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

В полной сохранности только пережитки прошлого, как будто все эти ржавеющие артефакты из немецких музеев еще немного и снова должны будут взлететь. В бункерах зажжется свет. А вот такие сооружения, в духе совсем уж «постапокалипсиса», того и гляди опять нацелятся на своего основного и единственного противника.

Место с недвусмысленным названием «Чертов холм» или «Гора дьявола». Здесь открывается не только хороший вид на Берлин, простреливается вся территория бывшего Восточного блока. Вершина американской радиоразведки, один из ключевых узлов времен холодной войны.

Башни, выросшие буквально из обломков нацистского Берлина: американская АНБ свезла сюда миллионы кубометров разрушенного тогда бомбардировками города. Полным ходом шла подготовка к новому противостоянию самого Запада: нужно было во что бы то ни стало возвыситься над Советами.

И вот чем теперь «заряжены» все эти объекты: пацифистской символикой или вот такими издевательскими картинками над американским «дядюшкой Сэмом», прямо верхом на собственной ракете: «Катись, ковбой, подальше от Европы, прочь!»

Так что довести свое население до состояния перманентного страха перед Россией так и не вышло. И уж точно навряд ли теперь получится смотреть на нее свысока, пусть даже и «ядерного».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.