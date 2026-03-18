«Стармер не Черчилль»: Трамп продолжает унижать союзников по НАТО

Дональд Трамп унизил Стармера сравнением с Черчиллем

Отказ европейских политиков поддержать операцию США на Ближнем Востоке Дональд Трамп, похоже, воспринял как личное оскорбление. И жестко раскритиковал НАТО. Первым под удар попал глава британского правительства. Во время встречи с премьером Ирландии — а у этой страны исторически непростые отношения с Соединенным Королевством — Трамп ясно дал понять, что политики в Лондоне сегодня являются блеклой тенью своих предшественников.

«Видишь того человека? Знаешь, кто это? Покойный, великий Уинстон Черчилль. А Барак Хусейн Обама не хотел, чтобы его бюст находился в этом кабинете. И отправил его в Англию. Он был ему не нужен. Но когда я пришел, меня спросили, хочу ли я получить бюст обратно? Я сказал: конечно, хочу. И, знаете что могу сказать? — к сожалению, Кир Стармер не Уинстон Черчилль», — заявил президент США Дональд Трамп.

За отказ помогать США досталось и президенту Франции. Глава Белого дома подчеркнул, что у Макрона, в общем-то, уже и нет политического будущего. Скоро он покинет свой пост. А значит, и его позиция, по мнению Трампа, не имеет серьезного веса.

