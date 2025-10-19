Ставит рекорды: вулкан на Гавайях выбрасывает лаву на высоту более 450 метров

Вулкан Килауэа на Гавайях выбрасывает лаву на высоту более 450 метров

Кадры мощного извержения вулкана Килауэа на Гавайях появились в сети. Специалисты зафиксировали выброс фонтанов лавы высотой более 450 метров. Об этом сообщил телеканал Hawaii News, ссылаясь на Геологическую службу США.

В материале источника говорится, что после нескольких дней бурления 17 октября из кратера Халемаумау начали вырываться столпы лавы. Спустя несколько часов они достигли небывалых рекордов: фонтан южного кратера практически достиг высоты 500 метров, а потоки северного кратера — около 330 метров.

Отмечается, что облако вулканического газа поднялось на высоту более 4,8 километра. При этом на юго-западе Большого острова архипелага были замечены мелкий пепел и частицы тонких стеклянных волокон. Местные их называют «волосами Пеле» в честь местной богини вулканов.

Они образуются из газа во время извержения, переносятся ветром и приводят к раздражению кожи или глаз.

