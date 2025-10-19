Ставит рекорды: вулкан на Гавайях выбрасывает лаву на высоту более 450 метров

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 28 0

При этом газовое облако поднялось на высоту 4,8 километра.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вулкан Килауэа на Гавайях выбрасывает лаву на высоту более 450 метров

Кадры мощного извержения вулкана Килауэа на Гавайях появились в сети. Специалисты зафиксировали выброс фонтанов лавы высотой более 450 метров. Об этом сообщил телеканал Hawaii News, ссылаясь на Геологическую службу США.

В материале источника говорится, что после нескольких дней бурления 17 октября из кратера Халемаумау начали вырываться столпы лавы. Спустя несколько часов они достигли небывалых рекордов: фонтан южного кратера практически достиг высоты 500 метров, а потоки северного кратера — около 330 метров.

Отмечается, что облако вулканического газа поднялось на высоту более 4,8 километра. При этом на юго-западе Большого острова архипелага были замечены мелкий пепел и частицы тонких стеклянных волокон. Местные их называют «волосами Пеле» в честь местной богини вулканов.

Они образуются из газа во время извержения, переносятся ветром и приводят к раздражению кожи или глаз.

Как ранее рассказал 5-tv.ru, ученые зафиксировали признаки активности на вулкане Тафтан на юго-востоке Ирана, который спал 700 тысяч лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+5° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
80.98
1.90 94.58
2.50
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 октя...

Последние новости

3:15
Мир на Ближнем Востоке: Газу не бомбят, Аш-Шараа в Москве
2:54
Вся огневая мощь: как ВС РФ освобождают населенные пункты в зоне СВО
2:35
Ставит рекорды: вулкан на Гавайях выбрасывает лаву на высоту более 450 метров
2:17
Встреча лидеров в Будапеште: Россия и Америка диктуют повестку
1:58
Наедине с собой: Саркози будет отбывать тюремный срок в одиночной камере
1:40
Российские парашютисты совершат первый стратосферный прыжок над Южным полюсом

Сейчас читают

В Ереване прошел митинг в поддержку Самвела Карапетяна
«Живу на светлой стороне»: Марк Тишман рассказал, как поддерживает здоровье
День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День отца в 2025 году и как поздравить папу
Суперлуние 5 ноября 2025: гороскоп для знаков зодиака — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео