Умер басист группы Limp Bizkit Сэм Риверс

Музыкант скончался на 49-м году жизни, о его смерти сообщили участники коллектива.
Фото: www.globallookpress.com/Marcus Golejewski
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
На 49-м году жизни умер басист американской группы Limp Bizkit Сэм Риверс. О кончине музыканта 18 октября сообщили участники коллектива в официальных соцсетях.
«Сегодня мы потеряли нашего брата. Нашего товарища по группе. Наш пульс. Сэм Риверс был не просто нашим басистом — он был настоящим волшебством. Пульс под каждой песней, спокойствие в хаосе, душа в звучании», — говорится в заявлении группы.
Музыканты подчеркнули, что его талант был «легким и естественным», а присутствие — «незабываемым».
«Он был человеком, который рождается один раз за жизнь. Настоящая легенда из легенд. Его дух навсегда останется в каждом ритме, на каждой сцене и в каждой памяти», — добавили участники Limp Bizkit.
Сэм Риверс был одним из основателей коллектива, появившегося в 1995 году. Группа быстро стала культовой и определила звучание целого поколения ню-металла.
Причины смерти музыканта пока не названы. Ранее сообщалось, что он страдал от проблем с почками и проходил лечение.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
87%
Нашли ошибку?