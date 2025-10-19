Более сотни выходных: сколько дней будут работать россияне в 2026 году

В 2026 году россияне будут работать 247 дней

В 2026 году в Российской Федерации будет 247 рабочих дней и 118 дней, которые придутся на выходные и праздничные. Об этом 19 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на Светлану Бессараб, члена комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

«Всего в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Самым коротким месяцем на работе станет январь, ведь в новом году мы выйдем на работу лишь 12 января, а количество рабочих дней в январе составит всего 15», — сказала Бессараб.

Депутат отметила, что с учетом 28-дневного ежегодного оплачиваемого отпуска россияне будут работать всего на 101 день больше, чем отдыхать. Она также напомнила, что график отпусков следует утвердить не позднее чем за две недели до конца текущего года.

Ранее, 16 октября, парламентарий заявила, что из-за продолжительных новогодних каникул майские праздники в 2026 году будут длиться шесть дней — дважды по три дня. Трудовой кодекс Российской Федерации предусматривает 14 праздничных дней в году, которые могут переноситься, если они совпадают с выходными днями.

