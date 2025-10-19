Дональд Трамп заявил о ликвидации подлодки с наркотиками из Латинской Америки

Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении «очень большой» подводной лодки, которая перевозила наркотики из Латинской Америки в сторону Соединенных Штатов. Об этом он написал на странице в соцсети Truth Social 18 октября.

По словам американского лидера, субмарина двигалась «по хорошо изученному транзитному маршруту наркоторговли». Двое выживших из находившихся на борту подлодки вернутся на родину — в Эквадор и Колумбию. Их передадут местным властям для задержания и привлечения к уголовной ответственности.

Глава Белого дома добавил, что, если бы подлодка достигла берегов США, то от находящихся на борту наркотиков погибли бы тысячи человек. По его оценкам, по меньшей мере 25 тысяч.

Трамп подчеркнул, что не намерен терпеть наркотеррористов, незаконно торгующих запретным товаром. В результате ударов по подлодке, никто из американских военнослужащих не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что американские Вооруженные силы нанесли удар по венесуэльскому судну, которое перевозило наркотики.

